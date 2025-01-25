Через атаку РФ у Київській області пошкоджено дев'ятиповерхівку, під Черкасами немає світла

Інформації про жертв та поранених не надходило

Наслідки атаки на Київську область (Фото: Микола Калашник)

В ніч проти 25 січня російські окупаційні війська атакували Київську та Черкаську області, є руйнування та подальші займання. Про це повідомили представники місцевих влад.

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За словами очільника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено дев'ятиповерховий будинок в одному з населених пунктів.

"Сталася руйнація балконів з четвертого по восьмий поверх, вибиті віконні рами. В одному з під’їздів відбулася руйнація перекриття сходової клітини", – написав він.

В іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства, пожежу вже загасили.

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що росіяни атакували критичну інфраструктуру області ударними безпілотниками. За його словами, знеструмлено частину абонентів, зокрема, в обласному центрі.

Вранці 21 січня 2025 року російські війська завдали ракетного удару по залізниці у Дніпропетровській області, було поранено трьох працівників.

23 січня окупанти вдарили балістикою по Запоріжжю, тоді загинула людина.