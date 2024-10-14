Из-за границы после отдыха не вернулись 46 военных – Минобороны

У военных нет ограничения по времени отпуска и для выезда им необходимо предоставить только разрешение на выезд за границу от командира воинской части

Иллюстративное фото: Depositphotos

С начала полномасштабного вторжения 46 украинских военных выехали за границу на отдых и не вернулись назад, сообщило Министерство обороны в ответ на запрос Слідство.Інфо.

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В Главном управлении Военной службы отметили, что пересечение границы военнослужащими может происходить на общих основаниях, а их пропуск обеспечивают уполномоченные чиновники.

К тому же, военные не имеют ограничения по времени отпуска и для выезда им необходимо предоставить только разрешение на выезд за границу от командира воинской части.

В общем, с 24 февраля 2022 года по 30 сентября 2024-го, зафиксировано 46 случаев, когда военнослужащие не возвращались в Украину после отдыха за границей – такие люди учтены как самовольно покинувшие воинскую часть.

Минобороны не сообщило о случаях, когда законодательство при пересечении государственной границы нарушалось.