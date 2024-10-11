Более 70% раненых военных возвращаются в строй после лечения – командующий Медсил ВСУ

На разных направлениях фронта показатели могут отличаться друг от друга, но это среднестатическое число

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Более 70% раненых военных возвращаются в строй после лечения, сообщил командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук в интервью Укринформу.

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По его словам, это среднестатистические данные – то есть на разных направлениях фронта показатели могут отличаться друг от друга.

Казмирчук отметил, что именно эти 70% военнослужащих, по сути, являются "костяком, основой военного контингента".

Ранее, весной, депутаты исключили положение о предельных сроках службы и демобилизации военных из нового мобилизационного закона, решения по этому поводу пока все еще нет.

Главком ВСУ Сырский заявил, что командование "существенно" снизило запрос на количество мобилизованных граждан, ранее звучала цифра в 500 000 человек.

В июне нардеп от "слуг" Горбенко заявил, что якобы потребность Сил обороны в мобилизации на этот год составляет 100 000-110 000 человек. В комитете по нацбезопасности опровергли это заявление.