Более 70% раненых военных возвращаются в строй после лечения – командующий Медсил ВСУ
Иллюстративное фото: Depositphotos

Более 70% раненых военных возвращаются в строй после лечения, сообщил командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук в интервью Укринформу.

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По его словам, это среднестатистические данные – то есть на разных направлениях фронта показатели могут отличаться друг от друга.

Казмирчук отметил, что именно эти 70% военнослужащих, по сути, являются "костяком, основой военного контингента".

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