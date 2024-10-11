Понад 70% поранених військових повертається у стрій після лікування – командувач Медсил ЗСУ

На різних напрямках фронту показники можуть відрізнятися один від одного, але це середньостатистичне число

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Понад 70% поранених військових повертається у стрій після лікування, повідомив командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, це середньостатистичні дані – тобто на різних напрямках фронту показники можуть відрізнятися один від одного.

Казмірчук зазначив, що саме ці 70% військовослужбовців по суті є "кістяком, основою військового контингенту".

Раніше, навесні, депутати виключили положення про граничні терміни служби та демобілізацію військових з нового мобілізаційного закону, рішення щодо цього наразі все ще немає.

Головком ЗСУ Сирський заявив, що командування "суттєво" знизило запит на кількість мобілізованих громадян, раніше лунала цифра в 500 000 осіб.

У червні нардеп від "слуг" Горбенко заявив, що нібито потреба Сил оборони у мобілізації на цей рік становить 100 000-110 000 осіб. У комітеті з нацбезпеки спростували цю заяву.