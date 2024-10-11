Понад 70% поранених військових повертається у стрій після лікування – командувач Медсил ЗСУ
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Понад 70% поранених військових повертається у стрій після лікування, повідомив командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, це середньостатистичні дані – тобто на різних напрямках фронту показники можуть відрізнятися один від одного.

Казмірчук зазначив, що саме ці 70% військовослужбовців по суті є "кістяком, основою військового контингенту".

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