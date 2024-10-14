З-за кордону після відпочинку не повернулися 46 військових – Міноборони

Військові не мають обмеження щодо часу відпустки й задля виїзду їм необхідно надати лише дозвіл на виїзд за кордон від командира військової частини

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Від початку повномасштабного вторгнення 46 українських військових виїхали за кордон на відпочинок і не повернулися назад, повідомило Міністерство оборони у відповідь на запит Слідство.Інфо.

У Головному управлінні Військової служби зауважили, що перетин кордону військовослужбовцями може відбуватися на загальних підставах, а їхній пропуск забезпечують уповноважені чиновники.

До того ж військові не мають обмеження щодо часу відпустки й задля виїзду їм необхідно надати лише дозвіл на виїзд за кордон від командира військової частини.

Загалом, з 24 лютого 2022 року до 30 вересня 2024-го, зафіксовано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися в Україну після відпочинку за кордоном – таких людей обліковано як тих, хто самовільно залишив військову частину.

Міноборони не повідомило про випадки, коли законодавство під час перетину державного кордону порушувалося.