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Из-за прослушивания Гончарука ужесточила правила охрана Разумкова

Из-за прослушивания Гончарука ужесточила правила охрана Разумкова - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
06.02.2020, 23:51

По словам спикера, теперь его посетителей просят сдавать телефоны перед встречей

После скандала с прослушиванием премьер-министра Алексея Гончарука, охрана председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова изменила правила. Об этом спикер сообщил в комментарии Радио Свобода.

"Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе (в кабинет председателя Верховной Рады - ред.). Ранее все желающие заходили с телефонами", - сказал Разумков.

По его словам, прослушивания он не боится и пытается доверять охране.

  • 15 января на YouTube появилась запись, где Гончарук и с представители экономического блока обсуждают экономическую ситуацию и знания президента в этой области.
  • 17 января президент Владимир Зеленский дал указание в течение двух недель найти причастных к осуществлению записи.
  • 31 января появилась информация, что на следующее утро после появления видео Зеленский получил оперативную справку от СБУ о том, как могла осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube.
  • 5 февраля в офисе редакции программы Гроші, которую ранее вел Дубинский, СБУ провела обыск по этому делу.

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