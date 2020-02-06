Из-за прослушивания Гончарука ужесточила правила охрана Разумкова

После скандала с прослушиванием премьер-министра Алексея Гончарука, охрана председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова изменила правила. Об этом спикер сообщил в комментарии Радио Свобода.
"Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе (в кабинет председателя Верховной Рады - ред.). Ранее все желающие заходили с телефонами", - сказал Разумков.
По его словам, прослушивания он не боится и пытается доверять охране.
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15 января на YouTube появилась запись, где Гончарук и с представители экономического блока обсуждают экономическую ситуацию и знания президента в этой области.
- 17 января президент Владимир Зеленский дал указание в течение двух недель найти причастных к осуществлению записи.
- 31 января появилась информация, что на следующее утро после появления видео Зеленский получил оперативную справку от СБУ о том, как могла осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube.
- 5 февраля в офисе редакции программы Гроші, которую ранее вел Дубинский, СБУ провела обыск по этому делу.
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