Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Из-за решения КСУ будут закрыты сотни дел против судей Майдана - Горбатюк

Из-за решения КСУ будут закрыты сотни дел против судей Майдана - Горбатюк - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.06.2020, 19:46

Конституционный суд признал неконституционной статью УК, которая устанавливает уголовную ответственность судей за заведомо неправосудное решение.

Следствием отмены Конституционным судом статьи 375 УК об ответственности судей за заведомо неправосудные решения будет закрытие нескольких сотен уголовных дел, в которых фигурируют судьи Майдана. Об этом в комментарии Укринформу сказал бывший руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, в Украине расследуются свыше 300 незаконных арестов участников Майдана и примерно 400 фактов незаконного лишения водительских прав активистов Автомайдана. В этих делах фигурируют около 300 судей.

Управление Горбатюка, по его словам, сообщило о подозрении 23 судьям за вынесение неправосудных решений. Обвинительные акты переданы в суд. После этого, добавил он, ГБР сообщило о подозрении еще трем судьям.

Горбатюк отметил, что, несмотря на то, что данное решение вступит в силу через полгода, его следствием будет закрытие упомянутых дел. "Эта статья признана неконституционной, и фактически все, кто ранее нарушал ее, не будут нести ответственность", - сказал он.

Сегодня Конституционный суд признал не соответствующей Конституции статью 375 Уголовного кодекса, которая устанавливает уголовную ответственность судей за заведомо неправосудное решение.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
суд майдан ксу сергей горбатюк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 