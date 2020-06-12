Из-за решения КСУ будут закрыты сотни дел против судей Майдана - Горбатюк

Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Следствием отмены Конституционным судом статьи 375 УК об ответственности судей за заведомо неправосудные решения будет закрытие нескольких сотен уголовных дел, в которых фигурируют судьи Майдана. Об этом в комментарии Укринформу сказал бывший руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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По его словам, в Украине расследуются свыше 300 незаконных арестов участников Майдана и примерно 400 фактов незаконного лишения водительских прав активистов Автомайдана. В этих делах фигурируют около 300 судей.

Управление Горбатюка, по его словам, сообщило о подозрении 23 судьям за вынесение неправосудных решений. Обвинительные акты переданы в суд. После этого, добавил он, ГБР сообщило о подозрении еще трем судьям.

Горбатюк отметил, что, несмотря на то, что данное решение вступит в силу через полгода, его следствием будет закрытие упомянутых дел. "Эта статья признана неконституционной, и фактически все, кто ранее нарушал ее, не будут нести ответственность", - сказал он.

Сегодня Конституционный суд признал не соответствующей Конституции статью 375 Уголовного кодекса, которая устанавливает уголовную ответственность судей за заведомо неправосудное решение.