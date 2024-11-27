Из-за российской атаки в Киеве пострадали два человека, в области есть повреждения – фото

Житель столицы получил ранения – его госпитализировали, еще у одной женщины острая реакция на стресс

Фото: Полиция Киева

Из-за российской атаки в Днепровском районе Киева пострадали два человека, в области повреждения зданий, сообщили правоохранители.

Местный житель получил ранение – его госпитализировали, еще у одной женщины острая реакция на стресс, сообщила столичная полиция.

На месте происшествия работают правоохранители и собирают доказательства очередного военного преступления окупантов.

В Киевской области по состоянию на 8:35 было известно о повреждении 18 квартир в трех многоквартирных домах и трех офисных помещений, четырех частных домов, четырех хозяйственных сооружений, гаражного помещения.

Информация о пострадавших не поступала, отметила Нацполиция области.

На местах происшествия работают шесть следственно-оперативных групп, группы реагирования патрульной полиции и взрывотехники.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

В ночь на 27 ноября Россия атаковала Украину 89 ударными дронами разных типов.

Воздушные силы сообщили, что удалось сбить 36 беспилотников, еще 48 дронов были локационно потеряны из-за, вероятно, активного противодействия РЭБ. Пять дронов полетели в сторону Беларуси, России и временно оккупированных территорий.