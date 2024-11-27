Через російську атаку у Києві постраждали двоє людей, в області є пошкодження – фото
Через російську атаку у Дніпровському районі Києва постраждало двоє людей, в області пошкодження будівель, повідомили правоохоронці.
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Місцевий житель отримав поранення – його ушпиталили, ще в однієї жінки гостра реакція на стрес, повідомила столична поліція.
На місці події працюють правоохоронці та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів.
На Київщині станом на 8:35 було відомо про пошкодження 18 квартир у трьох багатоквартирних будинках та трьох офісних приміщень, чотирьох приватних будинків, чотирьох господарських споруд, гаражного приміщення.
Інформації про постраждалих не надходило, зазначила Нацполіція області.
На місцях подій працюють шість слідчо-оперативних груп, групи реагування патрульної поліції та вибухотехніки.
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