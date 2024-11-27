Через російську атаку у Києві постраждали двоє людей, в області є пошкодження – фото

Житель столиці отримав поранення – його ушпиталили, ще в однієї жінки гостра реакція на стрес

Фото: Поліція Києва

Через російську атаку у Дніпровському районі Києва постраждало двоє людей, в області пошкодження будівель, повідомили правоохоронці.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Місцевий житель отримав поранення – його ушпиталили, ще в однієї жінки гостра реакція на стрес, повідомила столична поліція.

На місці події працюють правоохоронці та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів.

На Київщині станом на 8:35 було відомо про пошкодження 18 квартир у трьох багатоквартирних будинках та трьох офісних приміщень, чотирьох приватних будинків, чотирьох господарських споруд, гаражного приміщення.

Інформації про постраждалих не надходило, зазначила Нацполіція області.

На місцях подій працюють шість слідчо-оперативних груп, групи реагування патрульної поліції та вибухотехніки.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

В ніч проти 27 листопада Росія атакувала Україну 89 ударними дронами різних типів.

Повітряні сили повідомили, що вдалося збити 36 безпілотників, ще 48 дронів були локаційно втрачені через, ймовірно, активну протидію РЕБ. П'ять дронів полетіли в бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій.