Из-за сбоев в "Киевстаре" воздушную тревогу могут объявлять через громкоговоритель

О воздушной тревоге при необходимости будут извещать экипажи патрульных и спасателей

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Из-за сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар", вызванного мощной хакерской атакой, в некоторых населенных пунктах может не работать система оповещения о воздушной тревоге – в таком случае ее будут объявлять с помощью громкоговорителей. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

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Через громкоговорители о тревоге при необходимости будут извещать экипажи патрульной полиции и ГСЧС. Также в "пунктах несокрушимости", развернутых на базе подразделений МВД, есть возможность воспользоваться Wi-Fi, отметили правоохранители.

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Утром 12 декабря у оператора "Киевстар" произошел технический сбой, из-за чего часть абонентов осталась без доступа к интернету и связи. Сайт оператора тоже не работает.

Сбой отразился на работе украинских бизнесов и городских сервисов.

Абоненты не могут воспользоваться национальным роумингом из-за сбоя – сеть не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.

СБУ открыла уголовное производство. По одной из версий, за хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.

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