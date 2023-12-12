Внаслідок збоїв у "Київстарі" повітряну тривогу можуть оголошувати через гучномовець

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Через збій у роботі мобільного оператора "Київстар", спричинений потужною хакерською атакою, в деяких населених пунктах може не працювати система оповіщення про повітряну тривогу – в такому разі її оголошуватимуть за допомогою гучномовців. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

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Через гучномовці про тривогу за необхідності сповіщатимуть екіпажі патрульної поліції та ДСНС. Також у "пунктах незламності", розгорнутих на базі підрозділів МВС, є можливість скористатися Wi-Fi, зазначили правоохоронці.

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Вранці 12 грудня в оператора "Київстар" стався технічний збій, через що частина абонентів залишилась без доступу до інтернету і зв'язку. Сайт оператора теж не працює.

Збій також позначився на роботі українських бізнесів та міських сервісів.

Абоненти не можуть скористатися національним роумінгом через збій – мережа не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.

СБУ відкрила кримінальне провадження. За однією з версій, за хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.

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