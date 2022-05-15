Из-за войны в Украине Россия теряет поставки оружия, а значит и влияние в мире – Арестович

Из-за войны в Украине Россия теряет покупателей оружия, а значит и влияние в мире. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 14 мая.

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Арестович напомнил, что на международном рынке оружия Украина – один из главных конкурентов России.

Он отметил, что украинское оружие начинает очень хорошо котироваться на международных рынках, в частности, четыре страны уже заинтересовались ракетами "Нептун".

В то же время, по словам Арестовича, российское оружие перестает котироваться на рынках, из-за неудач РФ в войне с Украиной.

Он пояснил, что многие мировые конкуренты России на рынке оружия, где жесточайшая конкуренция, стали отправлять своих представителей в страны, которые традиционно вооружались у РФ.

"Они говорят следующее: "Вы посмотрели, как работает это беспримерное оружие в этом конфликте, которым они обещали всех победить? Вот так оно и работает. И у вас оно будет так работать. И ждет вас примерно тот же успех, когда вы попытаетесь воевать". Страны начинают чесать репу и думать: "Ого. Наверное, да. Наверное, это ка Жигули, лучше Мерседесы покупать", – предположил Арестович.

Советник главы ОП пояснил, что продажа оружия обеспечивает стране-продавцу стратегическое влияние, поскольку государства, вооруженные иностранным оружием, сохраняют лояльность к стране-поставщику.

"Так вот это означает мало того, что вытеснение российского оружия с рынка вооружения и перестройку международного рынка вооружения, это еще и потеря Россией стратегического влияния по одному из самых ключевых параметров", – сказал Арестович.

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Наталия Медведева

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