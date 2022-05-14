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Арестович: Мы можем выставить и 5 миллионов бойцов, вопрос — чем их снаряжать

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 23:58
Арестович: Мы можем выставить и 5 миллионов бойцов, вопрос — чем их снаряжать - Фото
Арестович (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что в Украине сейчас "сильно больше" защитников, чем было в начале войны. Об этом он сказал в эфире канала Фейгин Live.

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Марк Фейгин попросил прокомментировать его заявление министра обороны Алексея Резникова о том, что Украина готовится обеспечить оружием и снаряжением миллион бойцов. Он имел в виду суммарно ВСУ, НГУ, ГПСУ, правоохранительные органы.

"Мы можем выставить и пять (миллионов. – Ред.). Проблема не в этом. Чем их снаряжать? Более того... Ладно, сдам государственную тайну: у нас сильно больше уже, чем когда мы начинали эту войну, сильно больше. Поэтому цифра Резникова не звучит такой страшной. Не такая уж она большая", – сказал Арестович.

По его словам, у Украины другая проблема — тяжелое оружие, а личного состава более чем достаточно.

Вадим Ребрина
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Алексей Арестович
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