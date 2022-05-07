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Резников: Сегодня сектор безопасности и обороны Украины — миллион бойцов

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 21:28
Резников: Сегодня сектор безопасности и обороны Украины — миллион бойцов - Фото
Украинские военные (Фото - Генштаб ВСУ)

Сегодня, по словам главы Минобороны Алексея Резникова, сектор безопасности и обороны Украины насчитывает примерно миллион бойцов. Об этом он сказал в интервью в эфире телемарафона.

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"Сектор безопасности и обороны — огромный", – сказал Резников. Это 261 000 военных в ВСУ, 45 000 пограничников, 45 000 нацгвардейцев, 90 000 полицейских. "Плюс СБУ, спецназ ГУР и т. д. и т. д. Всем нужны бронежилеты и каски. А плюс 100 000 теробороны, которая появилась буквально за недели... Параллельно мобилизация резервистов. То есть у нас сегодня потребность — миллион касок, миллион бронежилетов, миллион комплектов одежды и т.д." – сказал министр.

Он поблагодарил волонтеров, которые в первые дни войны закрывали некоторые потребности, потому что они "более гибкие" в отличие от "медленного" Минобороны, у которого "процедуры, финмониторинг, покупка валюты, финансовый контроль".

По словам Резникова, Минобороны сегодня, согласно идее премьер-министра Дениса Шмыгаля, максимально вкладывает деньги в отечественного производителя питания, одежды, бронежилетов и касок. Чтобы деньги оставались в украинской экономике, пояснил он.

Резников говорит, что каждый день на складах "в остатке" — минимум 5000 касок и 5000 бронежилетов.

Вадим Ребрина
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Алексей Резников минобороны
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