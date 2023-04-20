Избиение срочника Нацгвардии. Офицер получил подозрение, в ГБР говорят еще о двух случаях

Офицеру одной из воинских частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области объявлено о подозрении после распространения в Сети видео с избиением солдата-срочника. Об этом сообщают в Госбюро расследований и Офисе генпрокурора.

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В ГБР сообщили, что опросили свидетелей и потерпевшего, собрали достаточно доказательств для уведомления военного о подозрении в превышении служебных полномочий. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы сроком до 12 лет.

По данным следствия, офицер применил к подчиненному неуставные меры воздействия: нанес ему несколько ударов в грудную клетку, толкнул на стол и снова ударил. В ходе расследования выяснилось, что причиной конфликта стало замечание солдата из-за использования военным ненормативной лексики, сообщают в прокуратуре.

Также ГБР расследует еще два случая превышения служебных полномочий этим офицером в отношении других военнослужащих.

Правоохранители просят суд о мере пресечения для офицера в виде ареста с возможностью внесения 800 000 грн залога.

18 апреля в Сети начало распространяться видео избиения офицером Национальной гвардии солдата-срочника в одной из воинских частей в Ивано-Франковской области. По этому факту в НГУ начали служебное расследование.

В тот же день правоохранители тоже начали расследование и заявили, что следователям удалось установить и другие факты издевательства офицера над военнослужащими этой части.

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Оксана Житнюк

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