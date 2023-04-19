В Волынской области обнаружили военного с травмой головы. Он обвиняет офицера в избиении

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Правоохранители проводят расследование по факту избиения военнослужащего в городе Владимир Волынской области. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Отмечается, что через сутки после инцидента у пострадавшего обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и перелом носа.

По свидетельству солдата, телесные повреждения ему нанес офицер воинской части.

Сотрудники ГБР начали расследование по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

"Опросили потерпевшего и возможных свидетелей. Также назначили ряд экспертиз, которые должны установить все обстоятельства произошедшего", – добавили правоохранители.

18 апреля 2023 года в Сети начало распространяться видео избиения офицером Нацгвардии солдата-срочника в одной из воинских частей в Ивано-Франковской области. По этому факту в НГУ начали служебное расследование.

В тот же день в ГБР заявили, что офицер, снятый на видео, может быть причастен и к другим подобным случаям.

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Олег Васьків

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