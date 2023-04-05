Избиение солдата офицером в Житомирской области. Дело в суде, подозреваемому грозит 12 лет

Досудебное расследование по делу об избиении солдата офицером в Житомирской области завершено, обвинительный акт передан в суд, подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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"Перед судом предстанет командир взвода из Житомирской области, который "воспитывал" солдата кулаками", – говорится в сообщении.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей, который применил физическую силу к подчиненному.

Обвинительный акт направлен в суд.

Младший лейтенант обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В ГБР напомнили, что инцидент произошел 11 марта 2023 года.

"Младший лейтенант решил "проучить" солдата-срочника, якобы находившегося на военной службе в состоянии алкогольного опьянения. Однако вместо правовых методов воздействия он решил применить силу", – рассказали в ГБР.

Как отмечается, командир несколько раз ударил солдата по туловищу, потерпевший получил легкие телесные повреждения – это было записано на видео, запись распространилась в интернете.

LIGA.net попросила ГБР уточнить, на когда запланирован суд и где сейчас находится подозреваемый. Ответ будет опубликован после его получения.

13 марта ГБР начало расследование инцидента, произошедшего в учебном центре воинской части в Житомирской области, когда офицер избил солдата.

15 марта военнослужащему сообщили о подозрении и отстранили от занимаемой должности. Младший лейтенант свою вину признал.

Наталія Медведєва

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