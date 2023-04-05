Избиение солдата офицером в Житомирской области. Дело в суде, подозреваемому грозит 12 лет
Досудебное расследование по делу об избиении солдата офицером в Житомирской области завершено, обвинительный акт передан в суд, подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
"Перед судом предстанет командир взвода из Житомирской области, который "воспитывал" солдата кулаками", – говорится в сообщении.
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей, который применил физическую силу к подчиненному.
Обвинительный акт направлен в суд.
Младший лейтенант обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
В ГБР напомнили, что инцидент произошел 11 марта 2023 года.
"Младший лейтенант решил "проучить" солдата-срочника, якобы находившегося на военной службе в состоянии алкогольного опьянения. Однако вместо правовых методов воздействия он решил применить силу", – рассказали в ГБР.
Как отмечается, командир несколько раз ударил солдата по туловищу, потерпевший получил легкие телесные повреждения – это было записано на видео, запись распространилась в интернете.
LIGA.net попросила ГБР уточнить, на когда запланирован суд и где сейчас находится подозреваемый. Ответ будет опубликован после его получения.
- 13 марта ГБР начало расследование инцидента, произошедшего в учебном центре воинской части в Житомирской области, когда офицер избил солдата.
- 15 марта военнослужащему сообщили о подозрении и отстранили от занимаемой должности. Младший лейтенант свою вину признал.
Комментарии