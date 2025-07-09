Избирательная система США не предусматривает победу партии Маска – аналитик Клайн

Голосование за кандидата от третьей силы американские избиратели часто воспринимают как "голос, брошенный впустую"

Илон Маск (Фото: SARAH YENESEL /EPA)

В сложившейся в Соединенных Штатах избирательной системе практически невозможно конкурировать с основными политическими силами — Демократической и Республиканской партиями. Об этом сообщил внештатный научный сотрудник Atlantic Council Дуглас Кляйн в комментарии LIGA.net.

Аналитик предположил, что после создания Американская партия миллиардера и бывшего спецчиновника администрации президента США Илона Маска не добьется успеха на выборах.

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"У меня вызывает сомнение жизнеспособность Американской партии. В США третьим партиям крайне трудно выжить – система не предусматривает их победы на выборах", – сказал он.

Выборы в США, как правило, проводятся по мажоритарной системе – как на уровне штатов, так и на федеральном уровне. В такой системе действует принцип "победитель забирает всё" – кандидат, побеждающий в округе, занимает место в Конгрессе, независимо от того, насколько незначительным было его преимущество. Это способствует концентрации голосов в двух основных партиях, поскольку голосование за кандидата от меньших партий часто воспринимается как "пропущенный голос".

Клайн отметил, что популярность Маска в последнее время снижается.

"Чем больше Маск занимается политикой, тем меньше становится популярным", – сказал он.

Аналитик напомнил, что до начала сотрудничества с президентом США Дональдом Трампом миллиардер был технологическим демократом с либеральными взглядами, а затем совершил ультраправый разворот на 180 градусов.

"Неизвестно, будет ли его партия, с такими "скачками", пользоваться поддержкой избирателей", – высказал свое мнение Клайн.

Также не в пользу новой партии будет общая электоральная база со сторонниками Трампа.

"Учитывая внимание Маска к ультраправым социальным и культурным вопросам, он попытается бороться за тех же избирателей, что и Трамп. Добиться переманивания будет сложно. У миллиардера много грандиозных идей, но мало из них воплощаются в жизнь", – резюмировал эксперт.