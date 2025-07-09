Виборча система США не передбачає виграш таких партій, як у Маска – аналітик Клайн

Голосування за кандидата від третіх сил американські виборці часто сприймають як "втрачений голос"

Ілон Маск (Фото: SARAH YENESEL /EPA)

У виборчій системі, яка склалася у Сполучених Штатах, майже неможлива конкуренція з основними політичними силами – Демократичною та Республіканською партіями. Про це повідомив позаштатний науковий співробітник Atlantic Council Даглас Клайн у коментарі LIGA.net.

Аналітик припустив, що після створення Американська партія мільярдера та колишнього спецчиновника адміністрації президента США Ілона Маска не досягне успіху на виборах.

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"У мене викликає сумніви життєздатність Американської партії. У США третім партіям вкрай важко вижити – система не передбачає їхньої перемоги на виборах", – сказав він.

Вибори у США, як правило, відбуваються за мажоритарною системою – на рівні штатів та федеральні. У такій системі діє принцип "переможець отримує все" – кандидат, який перемагає в окрузі, займає місце в Конгресі, попри те, наскільки незначна його перевага. Це сприяє концентрації голосів у двох основних партій, бо голосування за кандидата від менших партій часто сприймають як "втрачений голос".

Клайн зауважив, що популярність Маска останнім часом зменшується.

"Чим більше Маск займається політикою, тим менш популярним стає", – сказав він.

Аналітик нагадав, що до початку співпраці із президентом США Дональдом Трампом мільярдер був технологічним демократом з ліберальними поглядами, а потім зробив ультраправий розворот на 180 градусів.

"Невідомо, чи матиме його партія з такими "стрибками" підтримку виборців", – висловив думку Клайн.

Також не на користь нової партії буде одна електоральна база із трампістами.

"Враховуючи увагу Маска до ультраправих соціальних та культурних питань, він спробує змагатися за тих же виборців, що й Трамп. Добитись перетоку буде складно. У мільярдера багато грандіозних ідей, але мало з них втілюються в життя", – підбив підсумки експерт.