Издательство отзывает учебники с пиктограммой без Крыма и издаст новый тираж за свой счет

Украинские школьники (Фото: Новая украинская школа)

Издательство "Литера" прокомментировало ситуацию с отсутствием Крыма на пиктограмме в учебнике украинского языка для седьмого класса. Там пообещали издать новый тираж за свой счет. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице издательства "Литера ЛТД".

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"Издательство "Литера" признает свою ошибку в ситуации с картой Украины, отзывает учебники и издает исправленный тираж за свой счет", — отметили там.

Издательство подчеркнуло, что ситуация с пиктограммой Украины без Крыма, которая не является учебным, а декоративным элементом в учебнике, произошла из-за технической ошибки дизайнера и упущения редакции во время окончательной подготовки издания в печать.

Также издательство приняло кадровые решения. Главный дизайнер был уволен, а всем причастным к выпуску учебника вынесены выговоры со штрафами.

Ранее 9 сентября стало известно, что в учебнике украинского языка для седьмого класса появилась пиктограмма в форме Украины без Крыма – авторы признали ошибку и предложили флешмоб с тем, чтобы ученики дорисовали полуостров.

Это не первый подобный скандал со школьными учебниками в Украине. В 2021 году в двух изданиях из истории Украины среди условных обозначений тоже заметили карту Украины без Крыма. Эти учебники были рекомендованы МОН.

Издательство "Грамота" называло этот инцидент ошибкой.

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