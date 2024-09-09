Видавництво відкликає підручники з піктограмою без Криму і видасть новий наклад своїм коштом

Українські школярі (Фото: Нова українська школа)

Видавництво "Літера" прокоментувало ситуацію з відсутністю Криму на піктограмі у підручнику з української мови для сьомого класу. Там пообіцяли видати новий наклад власним коштом. Про це йдеться у дописі на Facebook-сторінці видавництва "Літера ЛТД".

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"Видавництво "Літера" визнає свою помилку в ситуації з мапою України, відкликає підручники й видає виправлений наклад своїм коштом", – зазначили там.

Видавництво наголосило, що ситуація з піктограмою України без Криму, яка не є навчальним, а декоративним елементом у підручнику, сталася через технічну помилку дизайнера і недогляд редакції під час остаточної підготовки видання до друку.

Також видавництво ухвалило кадрові рішення. Головного дизайнера було звільнено, а усім причетним до випуску підручника винесено догани зі штрафами.

Раніше 9 вересня стало відомо, що у підручнику з української мови для сьомого класу з'явилася піктограма у формі України без Криму – автори визнали помилку й запропонували флешмоб з тим, щоб учні домалювали півострів.

ДОПОВНЕНО О 21:02. Міністерство освіти й науки прокоментувало ситуацію. Відомство підтвердило, що видавництво зобов’язалося передрукувати за власний кошт підручники. Наклад підручників відкликають зі шкіл, передрукують і наново доставлять у школи.

Також в електронній бібліотеці Інституту модернізації змісту освіти (ІМЗО) розміщено підручник з виправленою піктограмою мапи України – з Кримом.

Це не перший такий скандал зі шкільними підручниками в Україні. У 2021 році у двох виданнях з історії України серед умовних позначень теж помітили карту України без Криму. Ці підручники були рекомендовані МОН.

Видавництво "Грамота" називало цей інцидент помилкою.

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