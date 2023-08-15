Сегодня, 15 августа, Израиль передал Украине несколько тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил посол Израиля Михаил Бродский.

"Израиль передал несколько тонн медикаментов Министерству здравоохранения Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечается, церемония передачи прошла в Киеве с участием заместителя посла Израиля в Украине Лирон Финкельштейн и украинских официальных представителей.

В апреле 2023 года Израиль прекратил "экстренную репатриацию" из России и Беларуси, но оставил для Украины.

6 июля сообщалось, что Израиль упростил трудоустройство украинцев, а также продлил визы до конца 2024 года.

14 августа стало известно, что граждане Украины, находящиеся в Израиле, в том числе беженцы, лишились права на бесплатную медицинскую помощь.

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