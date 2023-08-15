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Израиль передал Украине несколько тонн медикаментов

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 18:39
Израиль передал Украине несколько тонн медикаментов - Фото
Михаил Бродский (фото: посольство Израиля в Украине)

Сегодня, 15 августа, Израиль передал Украине несколько тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил посол Израиля Михаил Бродский.

"Израиль передал несколько тонн медикаментов Министерству здравоохранения Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечается, церемония передачи прошла в Киеве с участием заместителя посла Израиля в Украине Лирон Финкельштейн и украинских официальных представителей.

Израиль передал Украине несколько тонн медикаментов
Наталья Медведева
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гуманитарная помощьИзраильмихаил бродский
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