Сьогодні, 15 серпня, Ізраїль передав Україні кілька тонн медикаментів як гуманітарну допомогу. Про це повідомив посол Ізраїлю Михайло Бродський.

"Ізраїль передав кілька тонн медикаментів Міністерству охорони здоров'я України", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, церемонія передавання відбулася у Києві за участю заступника посла Ізраїлю в Україні Лірон Фінкельштейн та українських офіційних представників.

У квітні 2023 року Ізраїль припинив "екстрену репатріацію" з Росії та Білорусі, але залишив для України.

6 липня повідомлялося, що Ізраїль спростив працевлаштування українців, а також продовжив візи до кінця 2024 року.

14 серпня стало відомо, що громадяни України, які перебувають в Ізраїлі, зокрема біженці, втратили право на безоплатну медичну допомогу.

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