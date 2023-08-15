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Ізраїль передав Україні кілька тонн медикаментів

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 18:39
Ізраїль передав Україні кілька тонн медикаментів - Фото
Михайло Бродський (фото: посольство Ізраїля в Україні)

Сьогодні, 15 серпня, Ізраїль передав Україні кілька тонн медикаментів як гуманітарну допомогу. Про це повідомив посол Ізраїлю Михайло Бродський.

"Ізраїль передав кілька тонн медикаментів Міністерству охорони здоров'я України", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, церемонія передавання відбулася у Києві за участю заступника посла Ізраїлю в Україні Лірон Фінкельштейн та українських офіційних представників.

Ізраїль передав Україні кілька тонн медикаментів
Наталія Медведєва
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Ізраїльгуманітарна допомогаМихайло Бродський
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