Израиль внезапно отменил визы 27 французским парламентариям, собиравшимся с визитом

Группа должна была посетить Израиль и палестинские территории с 20 по 24 апреля

Парламент Франции (Фото: YOAN VALAT/EPA)

Израиль запретил въезд делегации из 27 французских парламентариев, аннулировав их визы. Депутаты обратились к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, обвинив Израиль в разрыве дипломатических связей. Об этом сообщает Le Figaro.

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Как заявили участники делегации, визы были отменены за два дня до визита, хотя они были утверждены месяц назад.

"Мы хотим понять, что привело к этому внезапному решению, которое выглядит как коллективное наказание. Отмена наших разрешений на въезд в Израиль за 48 часов до нашего вылета является серьезным разрывом дипломатических связей с Французским государством, что требует однозначной позиции со стороны высших органов власти нашего государства", – написали депутаты.

Как отмечает издание, на вопрос AFP Министерство внутренних дел Израиля подтвердило, что отменило визы.

Министерство сослалось на закон, позволяющий запрещать въезд людям, собирающимся "действовать против государства Израиль".