Израиль внезапно отменил визы 27 французским парламентариям, собиравшимся с визитом
Израиль запретил въезд делегации из 27 французских парламентариев, аннулировав их визы. Депутаты обратились к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, обвинив Израиль в разрыве дипломатических связей. Об этом сообщает Le Figaro.
Как заявили участники делегации, визы были отменены за два дня до визита, хотя они были утверждены месяц назад.
"Мы хотим понять, что привело к этому внезапному решению, которое выглядит как коллективное наказание. Отмена наших разрешений на въезд в Израиль за 48 часов до нашего вылета является серьезным разрывом дипломатических связей с Французским государством, что требует однозначной позиции со стороны высших органов власти нашего государства", – написали депутаты.
Как отмечает издание, на вопрос AFP Министерство внутренних дел Израиля подтвердило, что отменило визы.
Министерство сослалось на закон, позволяющий запрещать въезд людям, собирающимся "действовать против государства Израиль".