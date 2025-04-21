Ізраїль раптово скасував візи 27 французьким парламентаріям, які збиралися з візитом

Група мала відвідати Ізраїль і палестинські території з 20 по 24 квітня

Парламент Франції (Фото: YOAN VALAT/EPA)

Ізраїль заборонив в'їзд делегації з 27 французьких парламентаріїв, анулювавши їхні візи. Депутати звернулися до президента Франції Емманюеля Макрона, звинувативши Ізраїль у розриві дипломатичних зв'язків. Про це повідомляє Le Figaro.

Як заявили учасники делегації, візи було скасовано за два дні до візиту, хоча вони були затверджені місяць тому.

"Ми хочемо зрозуміти, що призвело до цього раптового рішення, яке виглядає як колективне покарання. Скасування наших дозволів на в'їзд до Ізраїлю за 48 годин до нашого вильоту є серйозним розривом дипломатичних зв'язків з Французькою державою, що вимагає однозначної позиції з боку найвищих органів влади нашої держави", – написали депутати у зверненні, яке підписали 17 з 27 депутатів.

Як зазначає видання, на запитання AFP Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю підтвердило, що скасувало візи.

Міністерство послалося на закон, який дозволяє забороняти в’їзд людям, що збираються "діяти проти держави Ізраїль".