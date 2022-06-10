Изъятые для расследования клистроны зенитных комплексов вернули военным – прокуратура

Решением суда военным вернули изъятые у них правоохранителями "высокотехнологичные приборы, которые не производятся в Украине и являются одной из основных составляющих зенитно-ракетных комплексов, – клистроны". Об этом сообщает в Facebook Офис генерального прокурора.

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Сообщается, что клистроны "были изъяты в ходе досудебного расследования уголовного производства у лиц, незаконно ввезших их на территорию Украины и планировавших продать их оборонным предприятиям по завышенной стоимости".

По данным прокуратуры, клистроны были похищены в 2021 году в одной из российских воинских частей.

В сообщении подчеркивается, что суд передал клистроны оборонному предприятию "по принципиальной позиции прокуроров".

1 июля 2020 года ГБР сообщало, что его следователи провели обыски в 96 зенитной ракетной бригаде (часть А2860, Киевская область) и изъяли при обыске семь клистронов – сверхвысокочастотных приборов, которые входят в системы управления ЗРК С-300 российского производства. Разрешение на обыск дал Хмельницкий районный суд. Аналогичные обыски прошли еще в двух частях в Одесской и Херсонской областях.

Информация о других изъятиях такого оборудования в действующих частях ПВО в публичном поле не появлялась.

3 июля ГБР заявило, что "в тот же день следователи ГБР вернули три прибора в одну из воинских частей, еще четыре прибора будут возвращены сегодня". Было также публично объявлено, что "руководство ГБР инициировало проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка правомерности действий работников Бюро". Найти сообщений о результатах упомянутого расследования не удалось.

"Клистрон – это элемент, без которого система противовоздушной обороны не будет работать. Это основа, вычислительные возможности ПВО. Но в Украине они не производятся. Есть только предприятия, которые могут их восстанавливать", – рассказал в 2020 году LIGA.net военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

LIGA.net направила в Офис генпрокурора и Госбюро расследований запрос с просьбой подтвердить, что ГБР даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину удерживало и не возвращало военным технику, критически важную для работы систем ПВО. Ответы будут опубликованы.

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Сергей Бережной

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