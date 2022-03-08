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"Изюм – это новая Хатынь". Российские оккупанты превратили мирный город в руины

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 04:58
Изюм (фото - Владимир Мацокин)

В Изюме Харьковской области местные жители шестой день находятся в бомбоубежищах из-за атак российских оккупантов. В городе нет продуктов, тепла, света, воды, не работает связь. Об этом написал заммэра Изюма Владимир Мацокин.

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"Больше нет автовокзала, суда, железнодорожного вокзала, исполкома, медицинского колледжа, полиции, военкомата, десятков магазинов и контор, в помещение больницы нет окон, в детскую спортивную школу попал снаряд. Центральный парк как место кровавого побоища", – написал он.

По словам чиновника, Изюм всегда был мирным городом, на его территории никогда не размещались воинские части.

Мацокин добавил, что в городе гуманитарная катастрофа – из-за постоянных артобстрелов у людей нет возможности выехать, а у волонтеров – подвезти помощь. В больницах нет лекарств, роженицы с младенцами вынуждены находиться в подвалах.

Заммэра просит предоставить горожанам зеленый коридор для выезда и завоза гуманитарной помощи.

  • Российские оккупанты около 23:00 сбросили на жилые кварталы Сум авиабомбы – есть погибшие и раненые мирные жители.
  • Россия бункерными бомбами бьет по жилым кварталам Чернигова, это преступление против человечности.

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Яна Катасонова
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