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15.03.2019, 17:25

Желание учить русский в школе у украинцев уменьшилось - КМИС

Желание учить русский в школе у украинцев уменьшилось - КМИС - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

За 20 лет число украинцев, которые считают, что русский в школах надо изучать в том же объеме, что и украинский, сократилось на 16%

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Количество граждан, которые поддерживали равноправное изучения украинского и русского языка в школах, за 20 лет уменьшилось на 16% и составляет менее 30%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в марте.

"За 20 лет с 46% до 29,9% снизилось количество тех, кто считает, что русский язык нужно изучать в том же объеме, что и украинский язык", - отмечают социологи.

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С 31,5% до 25,9% снизилась доля тех, кто считает, что изучать нужно в меньшем объеме, чем украинский язык, но в большем, чем другие иностранные языки.

С 16,7% до 25,4% выросло количество тех, кто считает, что надо изучать в меньшем объеме, чем другие иностранные языки.

7,8% респондентов считают, что русский язык в Украине не надо изучать вообще.

12 марта опубликовали результаты совместного опроса российского Левада-центра и КМИСа. По его итогам, в феврале (по сравнению с данными конца прошлого года) увеличилась доля россиян, которые (суммарно) хорошо относятся к Украине: 28% против 34%. "Аналогичный рост позитивного отношения к России фиксируется в украинском общественном мнении: 48% против 57%. Однако, если в России по-прежнему доминирует отрицательное отношение к соседней стране (его отмечают в 1,5 раза чаще), то в Украине, напротив, положительное отношение к России в два раза превышает отрицательное (и этот тренд продолжается с конца 2017-го года)", - отметили социологи.

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Теги: соцопрос, язык, кмис
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