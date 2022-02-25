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"Железный занавес опускается". Санкции мира уже наносят урон России – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 12:37

Реакция мира на грубое вторжение России в Украину уже начинает приносить свои плоды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Несмотря на первые реакции мира вчера в первой половине дня, которые могли казаться слабыми на фоне ужаса грубого нападения РФ на Украину, вчера вечером и ночью мир наконец-то начал действовать", – цитирует МИД министра Дмитрия Кулебу.

Введенные шаги уже наносят конкретный экономический удар по России и начинают опускать перед ней железный занавес.

Это только начало деятельности международной коалиции в защиту Украины и мира, которую украинские дипломаты мобилизуют в эти часы и дни. Эта работа продолжается в интенсивном режиме.

Читайте также: Вторжение России в Украину. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
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санкции
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