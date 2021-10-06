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Жена Саакашвили прокомментировала арест политика и его новые отношения

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 13:39
Жена Саакашвили прокомментировала арест политика и его новые отношения - Фото
Сандра Рулофс (Фото: Zurab Kurtsikidze/EPA)

Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс назвала своего мужа Михеила Саакашвили, которого арестовали 1 октября в Тбилиси, политзаключенным и потребовала его освободить. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Михеил Саакашвили – политзаключенный и как гражданка Грузии я полностью поддерживаю требование его освободить", — написала она.

Также Рулофс прокомментировала видеообращение, которое Саакашвили записал вместе с депутатом от Слуги народа Елизаветой Ясько до вылета в Грузию. В видео они объявили, что состоят в отношениях.

Жена Саакашвили отметила, что содержание видео было для нее неожиданным, а форма – "неприемлемой".

"Несмотря на личные эмоции, я сохраняю спокойствие и веру в то, что из этой битвы мы выйдем победителями", — добавила она.

Скриншот: Сандра Рулофс/Facebook
  • 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. 
  • 7 сентября 2021-го Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю, его арестуют и доставят в тюрьму.
  • 1 октября Саакашвили прилетел в Грузию и в этот же день его задержали в Тбилиси.
  • В этот день Саакашвили и Ясько опубликовали видео, где сообщили, что состоят в отношениях.

Смотрите также: Депутат Лиза Ясько встретилась с Саакашвили в Грузии: видео

Елизавета Кумбер
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Михеил Саакашвили арест Грузия политзаключенный Елизавета Ясько Сандра Рулофс
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