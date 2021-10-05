Депутат Лиза Ясько встретилась с Саакашвили в Грузии: видео
Депутат Слуги народа Лиза Ясько посетила Михеила Саакашвили, об отношениях с которым недавно заявила публично, в тюрьме грузинского города Рустави. Об этом она сообщила в своем Facebook.
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"Посетила Михеила Саакашвили в Грузии. Я горжусь им и его духом", – написала Ясько.
Она считает, что Саакашвили находится под незаконным арестом.
"Это совершенно недопустимо. Он – политический заключенный, гражданин Украины, в стране, где, к сожалению, нет справедливой судебной системы!" – убеждена депутат.
Ясько считает, что "сейчас нужны действия грузинского народа и международного сообщества".
"Грузинский народ должен встать на защиту своего президента. Это большая борьба за будущее Грузии" — написала депутат.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- 7 сентября 2021-го Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю, его арестуют и доставят в тюрьму.
- 1 октября 2021-го Саакашвили прилетел в Грузию и в этот же день его задержали в Тбилиси.
- 3 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.
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