Депутат Лиза Ясько встретилась с Саакашвили в Грузии: видео

Депутат Слуги народа Лиза Ясько посетила Михеила Саакашвили, об отношениях с которым недавно заявила публично, в тюрьме грузинского города Рустави. Об этом она сообщила в своем Facebook.

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"Посетила Михеила Саакашвили в Грузии. Я горжусь им и его духом", – написала Ясько.

Она считает, что Саакашвили находится под незаконным арестом.

"Это совершенно недопустимо. Он – политический заключенный, гражданин Украины, в стране, где, к сожалению, нет справедливой судебной системы!" – убеждена депутат.

Ясько считает, что "сейчас нужны действия грузинского народа и международного сообщества".

"Грузинский народ должен встать на защиту своего президента. Это большая борьба за будущее Грузии" — написала депутат.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

7 сентября 2021-го Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю, его арестуют и доставят в тюрьму.

1 октября 2021-го Саакашвили прилетел в Грузию и в этот же день его задержали в Тбилиси.

3 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.

Вадим Ребрина

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