UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Депутат Лиза Ясько встретилась с Саакашвили в Грузии: видео

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 20:51
Депутат Лиза Ясько встретилась с Саакашвили в Грузии: видео - Фото
Лиза Ясько (скриншот с видео)

Депутат Слуги народа Лиза Ясько посетила Михеила Саакашвили, об отношениях с которым недавно заявила публично, в тюрьме грузинского города Рустави. Об этом она сообщила в своем Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Посетила Михеила Саакашвили в Грузии. Я горжусь им и его духом", – написала Ясько.

Она считает, что Саакашвили находится под незаконным арестом.

"Это совершенно недопустимо. Он – политический заключенный, гражданин Украины, в стране, где, к сожалению, нет справедливой судебной системы!" – убеждена депутат.

Ясько считает, что "сейчас нужны действия грузинского народа и международного сообщества".

"Грузинский народ должен встать на защиту своего президента. Это большая борьба за будущее Грузии" — написала депутат.

Депутат Лиза Ясько встретилась с Саакашвили в Грузии: видео

  • 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. 
  • 7 сентября 2021-го Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю, его арестуют и доставят в тюрьму.
  • 1 октября 2021-го Саакашвили прилетел в Грузию и в этот же день его задержали в Тбилиси.
  • 3 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Михеил Саакашвили Грузия лиза ясько
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 