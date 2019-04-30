Жена Зеленского сказала, планируются ли переговоры с Путиным

В ближайшее время прямые двухсторонние переговоры между избранным президентом Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным маловероятны. Об этом в интервью изданию Daily Beast сообщила жена Зеленского Елена.
"Невозможно начать с нуля. Я не думаю, что в ближайшее время будут прямые двухсторонние переговоры", - сказала она.
Будущая первая леди добавила, что избранный президент "не готов ругаться с агрессором, но он готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров".
Ранее сегодня Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов - следующим президентом Украины после инаугурации станет Зеленский.
Избранный президент опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил избирателей и упомянул первого главу США Джорджа Вашингтона.
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