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30.04.2019, 19:27

Жена Зеленского сказала, планируются ли переговоры с Путиным

Жена Зеленского сказала, планируются ли переговоры с Путиным - Фото
Елена и Владимир Зеленские (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Избранный президент "не готов ругаться с агрессором, но он готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров", сказала Зеленская

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В ближайшее время прямые двухсторонние переговоры между избранным президентом Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным маловероятны. Об этом в интервью изданию Daily Beast сообщила жена Зеленского Елена.

"Невозможно начать с нуля. Я не думаю, что в ближайшее время будут прямые двухсторонние переговоры", - сказала она.

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Будущая первая леди добавила, что избранный президент "не готов ругаться с агрессором, но он готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров".

Ранее сегодня Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов - следующим президентом Украины после инаугурации станет Зеленский.

Избранный президент опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил избирателей и упомянул первого главу США Джорджа Вашингтона.

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Теги: Елена Зеленская
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