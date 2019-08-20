Жена Зеленского впервые за месяц вышла на публику: фото

Сара Нетаньяху и Елена Зеленская (фото - пресс-служба Dafna May)

Сегодня, 20 августа, жена президента Елена Зеленская встретилась с супругой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху.

Для официальной встречи Зеленская выбрала платье Dafna May украинского дизайнера Дафны Майберг.

Экскурсия по Дому с химерами (фото - пресс-служба Dafna May)

Первая леди не первый раз появляется в одежде от Dafna May.

Фото: пресс-служба Dafna May

Ранее во время визита в Канаду Зеленская выбрала темно-синий костюм этого украинского бренда.

Зеленская последний раз появлялась на публике примерно месяц назад.

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