Жена Зеленского впервые за месяц вышла на публику: фото

Сегодня, 20 августа, жена президента Елена Зеленская встретилась с супругой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху.
Для официальной встречи Зеленская выбрала платье Dafna May украинского дизайнера Дафны Майберг.
Экскурсия по Дому с химерами (фото - пресс-служба Dafna May)
Первая леди не первый раз появляется в одежде от Dafna May.
Фото: пресс-служба Dafna May
Ранее во время визита в Канаду Зеленская выбрала темно-синий костюм этого украинского бренда.
Зеленская последний раз появлялась на публике примерно месяц назад.
Читайте также: Зеленская появилась в Instagram и тут же записала сториз