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17.04.2019, 19:22

Жена Зеленского: Я не советовала ему выходить к журналистам

Жена Зеленского: Я не советовала ему выходить к журналистам - Фото
Елена Зеленская (фото - Facebook Елены Зеленской)

По ее словам, вопрос участия Зеленского в дебатах до сих пор "дискуссионный"

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Супруга кандидата в президенты Владимира Зеленского Елена рассказала, почему ее муж так мало общается с прессой и насколько твердой является его решимость участвовать в дебатах с другим кандидатом – Петром Порошенко. Об этом Елена Зеленская сказала в интервью изданию Апостроф.

По ее словам, вопрос участия Зеленского в дебатах до сих пор "дискуссионный".

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"Стоит ли Зеленскому вообще выходить на дебаты?" – спросил журналист.

"Это вопрос, и правда, дискуссионный, мы все очень много об этом говорим. Но с другой стороны, какие-то планы и какая-то информация не были полностью изложены во время предвыборной кампании. Что-то, наверное, нужно рассказать дополнительно. Показать, в чем ты уже разобрался и что ты собираешься делать, есть много интересных моментов", - сказала Зеленская.

Она считает, что после дебатов с Петром Порошенко "сторонники точно не отвернутся". Однако, по словам супруги кандидата, "еще люди, которые не понимают, кто он (Зеленский, - ред.), и выступают против только потому, что им кажется, что за этой фигурой ничего не стоит: ни команды, ни плана действий".

Также Елена Зеленская заявила, что не советовала своему мужу общаться с прессой.

"Сейчас к нему звучит много претензий, что он скрывается от прессы. Я не советовала ему выходить к журналистам. На самом деле и без того много выходов, кому-то отказывают, но многим нет. Просто все успеть нереально", - сказала она.

Зеленская рассказала, что кандидат сейчас занимается накоплением знаний и "консультациями с экспертами". По ее словам, Зеленский "экстерном проходит курс молодого бойца".

Как известно, на протяжении всей избирательной кампании вместо Зеленского с представителями СМИ, гражданского общества, а также с его оппонентом на выборах общаются члены команды кандидата. Сам Зеленский лишь записывает видеоролики и публикует их в соцсетях. 

Сегодня Зеленский проигнорировал дискуссию с представителями общественных организаций в студии Суспільного.

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Теги: порошенко, дебаты, сми, Зеленский
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