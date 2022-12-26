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Житель Днепра с мая передавал ФСБ РФ данные о стратегических объектах – Офис генпрокурора

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 20:49
Житель Днепра с мая передавал ФСБ РФ данные о стратегических объектах – Офис генпрокурора - Фото
Фото: Офис генпрокурора

Жителя Днепра обвиняют в том, что он с мая передавал российским спецслужбам данные о стратегических объектах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокуратуры.

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Как отмечается, в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Днепра по факту государственной измены в условиях военного положения.

По данным следствия, обвиняемый передавал россиянам данные о расположении стратегических объектов Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что с мая 2022 года житель Днепра работал на ФСБ РФ – собирал и передавал российской спецслужбе информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины, перемещении украинской военной техники, количестве, направлении их движения, расположении железнодорожных вокзалов и аэродромов на территории Днепропетровской области.

Как сообщается, фигурант был задержан при выполнении очередного задания куратора спецслужб РФ.

Читайте также: Задержан предатель, который помогал оккупантам похищать участников АТО под Киевом – СБУ

Наталія Медведєва
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