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28.06.2019, 12:40

Журналист рассказал, кого Зеленский рассматривает на посты в СБУ

Журналист рассказал, кого Зеленский рассматривает на посты в СБУ - Фото
Иван Баканов (фото - president.gov.ua)

Врио главы СБУ Баканов представил на утверждение президенту кандидатуры четверых заместителей

Врио главы СБУ Иван Баканов представил на утверждение президенту Владимиру Зеленскому четверых заместителей - Руслана Баранецкого, Александра Дублика, Дмитрия Нескоромного и Александра Карпенко. Об этом журналист Юрий Бутусов сообщает в Facebook.

Первым заместителем председателя СБУ вчера указом Зеленского назначен генерал-майор Руслан Баранецкий, который долгое время прослуживший в СБУ в главке "К", затем перешел в Госпогранслужбу, когда ей руководил Виктор Назаренко. "Баранецкий руководил внутренней безопасностью, и получил генеральское звание у пограничников. Однако, по слухам, после того как сотрудники ВБ задокументировали сына Назаренко - офицера госпогранслужбы, Баранецкий впал в немилость и его сняли с должности. По сыну Назаренко до уголовного дела не дошло. На руководящие должности в СБУ Баранецкого не вернули", - пишет Бутусов.

С ноября 2018-го Баранецкий был прикомандирован к руководству налоговой милиции ГФС. В СБУ же он будет главой Антитеррористического центра.

На должность заместителя председателя, курирующего подразделения защиты национальной государственности, предлагается назначить генерал-майора Александра Дублика.

В марте 2014 года Александр Турчинов назначил Дублика начальником департамента защиты национальной государственности. Через год указом президента Петра Порошенко ему было присвоено звание генерал-майора, но затем его сняли с занимаемой должности и он стал просто советником главы СБУ Василия Грицака.

На должность заместителя председателя, курирующего экономический блок, предлагается назначить Александра Карпенко - действующего начальника СБУ на территории Донецкой и Луганской областей. СБУ на Донбассе Карпенко возглавил согласно указу президента Порошенко от 26 октября 2018 года. 23 августа того же года Порошенко присвоил Карпенко звание генерал-майора.

На должность заместителя председателя, курирующего следствие, предлагается назначение Дмитрия Нескоромного. Он входил в команду бывшего начальника управления "К" и первого зампреда СБУ Виктора Трепака, принимал участие в задержании " бриллиантовых прокуроров". 27 февраля 2017 г. новый начальник управления "К" Павел Демчина уволил Нескоромного.

24 июня Зеленский уволил начальника Главного управления СБУ в аннексироанном Россией Крыму Александра Шмитько.

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Теги: Владимир Зеленский, сбу, Александр Карпенко, Иван Баканов, руслан баранецкий, Александр Дублик, Дмитрий Нескоромный
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