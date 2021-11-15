Журналистка Kyiv Post обвинила Венедиктову в давлении на издание. Генпрокурор "удивлена"

Журналистка недавно закрывшегося издания Kyiv Post Анна Миронюк обвинила генпрокурора Ирину Венедиктову в давлении на редакцию после критических публикаций в ее адрес. Генпрокурор написала в Facebook, что это неправда.

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Во время дискуссии в Украинском кризисном медиацентре Миронюк сказала, что увольнение редакции издания и вмешательство собственника Аднана Кивана в редполитику — это следствия. "А теперь поговорим о первопричине", – сказала она.

Журналистка рассказала о статья Kyiv Post от 6 ноября 2020 года с критикой в адрес Венедиктовой.

"Этот материал вызвал недовольство генпрокурора. После выхода этого материала она вызвала главреда газеты Брайана Боннера к себе в кабинет и критиковала его и газету за такую позицию. Она осуждала критику в свой адрес и угрожала пойти в суд", – сказала Миронюк.

Тогда, по словам журналистки, эту ситуацию "удалось каким-то образом разрешить"

3 сентября 2021 года издание опубликовало еще один критический материал о Венедиктовой. Миронюк говорит, что, по словам Боннера, после этого генпрокурор открыла "определенные расследования" против Кивана, которые потом закрыла.

По словам журналистки, также ряд депутатов Слуги народа угрожали изданию судом. "Это давление было, я могу его только констатировать", – сказала она.

Венедиктова написала в Facebook, что была удивлена словами Миронюк.

​Она говорит, что общается со многими журналистами и ни разу в жизни ни от кого "не слышала даже намека на подобные претензии". Также генпрокурор сказала, что не знает Кивана и ни разу с ним не встречалась.

Венедиктова написала, что заслушает дела, так или иначе связанные с деятельностью Кивана, после чего пригласит представителей издания "на честный и откровенный разговор".

"Я покажу вам эти дела (если они есть, конечно) и мы с вами вместе оценим целесообразность их открытия, расследования или, наконец, закрытия. Конечно, этот разговор возможен в условиях понимания принципов неразглашения тайны следствия", – написала генпрокурор.

При этом она отметила, что подавать в суд иск о защите чести и достоинства не будет, так как верит, что Миронюк "просто ошиблась, воспользовавшись чужими и непроверенными слухами".

8 ноября 2021 года, владелец англоязычной газеты Kyiv Post Аднан Киван объявил о приостановке работы издания с 8 ноября и запуске в скором времени украиноязычной версии газеты. При этом коллектив англоязычной Kyiv Post заявил, что владелец таким образом "избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов".

Главред Украинской правды Севгиль Мусаева заявила, что закрытие Kyiv Post связано с давлением ОП на Кивана, в ОП эту информацию отрицают. Также ее опровергает Киван.

Новым генеральным директором Kyiv Post стал канадец Люк Шенье, ранее уже занимавший этот пост в 2016-2018 годах.

Вадим Ребрина

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