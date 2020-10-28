Журналистов Слідство.Інфо лишили аккредитации в парламенте. В аппарате ВР назвали причину

В аппарате ВР утверждают, что Слідство.Інфо не предоставило им материалы о работе парламента, поэтому их лишили аккредитации

Комитет ВР по свободе слова запретил журналистам Слідство.Інфо посещать парламент. Об этом сообщила сегодня у себя в Facebook главная редакторка Слідство.Інфо Анна Бабинец.

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"Мы получили письмо от пресс-службы о том, что всех журналистов нашего агентства лишили аккредитации, поскольку мы не всесторонне освещаем работу Верховной Рады", – отметила Бабинец.

Она напомнила, что именно проект "Посипаки" о помощниках народных депутатов "заставил ВР наконец начать обнародовать имена помощников, которые ранее были засекречены".

"Это наш фильм "Клуб книголюбов" рассказал о том, как продаются голоса в парламенте – отдельно или целыми фракциями. Это мы рассказали всем о купленном румынском гражданстве парламентария Александра Дубинского", – подчеркнула Бабинец, приводя примеры освещения журналистами-расследователями работы парламента и нардепов.

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Бабинец добавила, что журналисты также нашли скрытую недвижимость за рубежом нардепов Палицы и Гереги.

"Какой еще всесторонности вам надо? То есть депутатов, которые не ходят на работу, вы не лишаете мандата, а журналистов, которые разоблачают парламентариев, лишаете аккредитации?" – резюмирует Бабинец.

Она подчеркнула, что Слідство.Інфо видит в таком решении ВР "наступление на свободу слова и давление на независимые медиа со стороны госорганов".

Журналисты намерены обжаловать это решение комитета Рады по свободе слова.

Руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк в комментарии LIGA.net заявила, что комитет ВР по свободе слова "беспристатен к работе любого СМИ".

"Аккредитация предоставляется журналистам для освещения деятельности работы Верховной Рады. Время от времени мы смотрим, что писали о ВР, если мы не находим информации такой, то отправляем письма с просьбой от редакции предоставить материалы по освещению работы ВР вне зависимости от того, что они там пишут. Нам ответ не пришел на протяжении месяца", – отметила Кармелюк.

По ее словам, речь идет не об одном издании, "их было 22, из них три предоставили материалы, а 19 – нет".

"Поэтому комитет проверил и принял такое решение. Если они предоставят информацию по освещению деятельности ВР, то они будут аккредитованы. Мы беспристрастны к работе любого СМИ", – подчеркнула Кармелюк.

Она уточнила, что по состоянию на 28 октября аккредитовано 3000 журналистов, 512 изданий, одновременно посещать пресс-центр могут только 120 с учетом карантинных ограничений.

7 мая Бабинец вызвали на допрос в полицию в качестве свидетеля по информационному запросу, который издание отправило Дубинскому.

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Арина Толина , Юрий Смирнов

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