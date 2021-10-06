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Журналисты Медиаруха требуют немедленно уволить Мецгера из Укрэксимбанка

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 13:45
Журналисты Медиаруха требуют немедленно уволить Мецгера из Укрэксимбанка - Фото
Евгений Мецгер (Фото - Facebook Мецгера)

Медиарух требует уволить, а не временно отстранить главу правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера после нападения сотрудников госучреждения на журналистов "Схем". Об этом говорится в заявлении движения Медиарух, участником которого является в том числе LIGA.net.

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4 октября на журналистов "Схем" во время интервью с главой Укрэксимбанка напали сотрудники госучреждения, так как Мецгеру "не понравился" один из вопросов. У журналистов отобрали камеры и удалили "все под ноль", в том числе и видео нападения, однако техническим специалистам удалось восстановить запись. Полиция открыла дело, а Мецгер сложил полномочия на время расследования.

"Медиарух требует немедленного увольнения, а не временно отстранения Евгения Мецгера с должности председателя правления Укрэксимбанка. Министерство финансов и Кабинет министров Украины должны дать достойную и справедливую оценку недопустимым уголовным деяниям главы государственного банка и принять решение о его несоответствии должности", – сказано в заявлении.

Медиарух называет беспрецедентными действия руководителей и работников Укрэксимбанка: против журналистов применили физическую силу, незаконно удерживали, фактически взяли в заложники с целью извлечения собранной информации, противоправно провели их обыск.

Медиарух заявляет, что в данном случае имел место не просто уголовный проступок, предусмотренный статьей 171 Уголовного кодекса, а тяжкое преступление: захват и удержание журналистов в качестве заложников, что предусматривает до 15 лет тюрьмы (ст. 349-1 УК).

"Председатель правления Евгений Мецгер отдавал противоправные приказы, и его подчиненные вполне осознавали, что делали. Стоит напомнить, что выполнение явно преступных приказов не снимает с подчиненных ответственности и не перекладывает ее на руководителя – исполнители несут всю полноту уголовной ответственности", – сказано в заявлении журналистов.

  • 4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.
  • В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном в пресс-службу перечне. Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.
  • Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление и сложил полномочия на время расследования.

Читайте также: Конфликт | Мецгер, Схемы, off the record. Что произошло за закрытыми дверями Укрэксимбанка

Оксана Житнюк
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Укрэксимбанк схемы медиарух Евгений Мецгер
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