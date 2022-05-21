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Журналисты нашли командира танковой роты РФ, которого обвиняют в военных преступлениях

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 16:08
Журналисты нашли командира танковой роты РФ, которого обвиняют в военных преступлениях - Фото
Старший лейтенант Василий Литвиненко (Фото - ВК)

20 мая украинская прокуратура заочно уведомила о подозрении командиру роты 64-й отдельной мотострелковой бригады, который 27 февраля отдал приказы открыть огонь по мирному жителю временно оккупированной Липовки и уничтожить его имущество. Журналисты проекта "Схемы" Радіо Свобода сумели установить его личность.

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По данным следствия, 27 февраля в селе Липовка Макаровской общины Бучанского района российские военные 64-й отдельной мотострелковой бригады по приказу командира роты и в его присутствии выстрелили в безоружного местного пенсионера, который через два дня после этого скончался из-за невозможности получить в оккупации медпомощь. Танк этой же роты уничтожил выстрелом жилой дом.

Жилой дом в Липовке Киевской области, уничтоженный оккупантами (Фото – Facebook Київська обласна прокуратура)

"Схемы" установили имя командира роты, которому прокуратура сообщила о подозрении – это старший лейтенант ВС РФ Василий Литвиненко. 

Журналисты "Схем" пишут, что нашли его страницу в российской социальной сети ВКонтакте и сумели связаться с женой Литвиненко, которая подтвердила, что он находится в Украине.     

Василий Литвиненко с женой (Коллаж – Радіо Свобода/Схемы)

Издание напоминает, что 64-у отдельную мотострелковую бригаду РФ прозвали в Украине  "бучанскими палачами". Украинские власти считают военных этой бригады причастными к массовым убийствам в Буче.

Вчера об идентификации подозреваемого сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.  

Сергей Бережной
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