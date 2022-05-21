Журналисты нашли командира танковой роты РФ, которого обвиняют в военных преступлениях

20 мая украинская прокуратура заочно уведомила о подозрении командиру роты 64-й отдельной мотострелковой бригады, который 27 февраля отдал приказы открыть огонь по мирному жителю временно оккупированной Липовки и уничтожить его имущество. Журналисты проекта "Схемы" Радіо Свобода сумели установить его личность.

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По данным следствия, 27 февраля в селе Липовка Макаровской общины Бучанского района российские военные 64-й отдельной мотострелковой бригады по приказу командира роты и в его присутствии выстрелили в безоружного местного пенсионера, который через два дня после этого скончался из-за невозможности получить в оккупации медпомощь. Танк этой же роты уничтожил выстрелом жилой дом.

"Схемы" установили имя командира роты, которому прокуратура сообщила о подозрении – это старший лейтенант ВС РФ Василий Литвиненко.

Журналисты "Схем" пишут, что нашли его страницу в российской социальной сети ВКонтакте и сумели связаться с женой Литвиненко, которая подтвердила, что он находится в Украине.

Издание напоминает, что 64-у отдельную мотострелковую бригаду РФ прозвали в Украине "бучанскими палачами". Украинские власти считают военных этой бригады причастными к массовым убийствам в Буче.

Вчера об идентификации подозреваемого сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

27 апреля сообщалось, что "Схемы" идентифицировали двух российских военнослужащих, которым прокуратура заочно сообщила о подозрении по статье "нарушение законов и обычаев войны".

Сергей Бережной

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