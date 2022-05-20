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Идентифицирован командир россиян, который приказывал убивать гражданских под Киевом

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 19:58
Идентифицирован командир россиян, который приказывал убивать гражданских под Киевом - Фото
Липівка (скріншот з відео)

Идентифицирован командир роты 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, который отдавал приказы убивать мирных жителей в Киевской области. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко был старшим во время оккупации Липовки Бучанского района. Без его разрешения жители села не могли выйти из дома за водой. Он распоряжался даже тем, можно ли людям оказывать медпомощь, сообщила Венедиктова.

Идентифицирован командир россиян, который приказывал убивать гражданских под Киевом

Следствие установило, что по приказу Литвиненко оккупанты из автомата ранили безоружного пожилого мужчину прямо на его дворе. После этого захватчики из танка расстреляли дом. Он сгорел вместе с хозяином.

Сейчас устанавливаются другие соучастники этих преступлений, а также причастность Литвиненко к ранению еще двух жителей Липовки и разрушению 18 жилых домов в селе.

Генпрокурор призвала всех, кто узнал этого военнослужащего России и имеет информацию о других его преступлениях, писать на https://warcrimes.gov.ua или обращаться в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

Читайте также: NYT опубликовало свидетельства убийства российскими оккупантами восьми жителей Бучи: видео

Вадим Ребрина
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война буча Ирина Венедиктова
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