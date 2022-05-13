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Журналисты установили имя одного из участников убийства гражданских под Киевом – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 17:20
Журналисты установили имя одного из участников убийства гражданских под Киевом – СМИ - Фото
Скриншот из видеорепортажа CNN

Российское издание "Важные истории" утверждает, что установило личность одного из пяти россиян из группы военных, которая расстреляла в спину двух гражданских на окраине Киева.

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Убийство было зафиксировано несколькими камерами слежения, записи которых стали основой для видеосюжета CNN.

"Важные истории" считают, что один из пятерых российских военнослужащих – 29-летний Дмитрий Лапшаков из Забайкальского края. Именно он, попав в поле зрения камер, разбил одну из них. 

Россиянин Дмитрий Лапшаков на видео CNN и на фотографии из соцсетей (коллаж – telegram Важные истории)

Судя по странице Лапшакова в "Одноклассниках", он родился в селе Нижний Цасучей Забайкальского края и живет в Песчанке, поселке в составе Читы. На одной из фотографий с рыбалки он позирует с уловом. 

Дмитрий Лапшаков фигурирует в видеосюжете Bihus.Info в списке россиян, которые могли быть причастны к военным преступлениям под Киевом. Согласно опубликованным документам, Лапшаков имеет звание старшего сержанта и служит в воинской части 21250-Б в должности "механик, водитель танка". 

По кадрам опубликованных видеозаписей невозможно установить, что именно Лапшаков стрелял в мирных людей.

Сергей Бережной
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журналистское расследование военные преступления
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