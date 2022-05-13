Журналисты установили имя одного из участников убийства гражданских под Киевом – СМИ

Российское издание "Важные истории" утверждает, что установило личность одного из пяти россиян из группы военных, которая расстреляла в спину двух гражданских на окраине Киева.

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Убийство было зафиксировано несколькими камерами слежения, записи которых стали основой для видеосюжета CNN.

"Важные истории" считают, что один из пятерых российских военнослужащих – 29-летний Дмитрий Лапшаков из Забайкальского края. Именно он, попав в поле зрения камер, разбил одну из них.

Судя по странице Лапшакова в "Одноклассниках", он родился в селе Нижний Цасучей Забайкальского края и живет в Песчанке, поселке в составе Читы. На одной из фотографий с рыбалки он позирует с уловом.

Дмитрий Лапшаков фигурирует в видеосюжете Bihus.Info в списке россиян, которые могли быть причастны к военным преступлениям под Киевом. Согласно опубликованным документам, Лапшаков имеет звание старшего сержанта и служит в воинской части 21250-Б в должности "механик, водитель танка".

По кадрам опубликованных видеозаписей невозможно установить, что именно Лапшаков стрелял в мирных людей.

7 апреля 2022 года Amnesty International обнародовала заявление на основании данных, собранных под Киевом ее сотрудниками, в котором констатировала, что российские вооруженные силы практиковали в Украине внесудебные казни мирных жителей, что является бесспорным военным преступлением.

5 мая на заседании Совбеза ООН украинский постпред Сергей Кислица заявил, что российский лидер Владимир Путин и его приспешники будут осуждены будущим Гаагским трибуналом.

Сергей Бережной

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