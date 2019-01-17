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17.01.2019, 11:28

К адвокату Вышинского пришли с обысками

К адвокату Вышинского пришли с обысками - Фото
Андрей Доманский (фото - аккаунт в Facebook)

Обыски проходят по трем адресам в рамкам дела 2013 года по махинациям с коммунальной собственностью Киева

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В офисе и дома у Андрея Доманского, адвоката арестованного главреда пропагандистского ресурса РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, проводятся обыски. Об этом сообщила LIGA.net пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. 

Обыски проходят в рамках производства "по фактам отчуждения путем приватизации имущества коммунальной собственности города Киев по заниженной цене".

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"Дело 2013 года. Обыски продолжаются по трем адресам. По завершении будет информация. Обыски санкционированы судом", - сообщили в ГПУ.

Доманский, в свою очередь, заявил, что находится сейчас в Херсоне, где ждет судебного процесса по продлению срока содержания под стражей Вышинского.

По его словам, обыск проходит у него дома и в офисе, а также у его помощника. Действия ГПУ он связывает со своей "правозащитной деятельностью".

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15 мая 2018 года СБУ задержала Вышинского по обвинению в госизмене и незаконном обороте оружия, у него нашли два паспорта - украинский и российский. Он арестован и содержится в СИЗО Херсона. Вышинскому грозит 15 лет тюрьмы.

Подозреваемый заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту. В ГМС ответили, что выход из украинского гражданства для него невозможен.

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Теги: генпрокуратура, гпу, обыски, адвокат, кирилл вышинский, риа новости украина, лариса сарган, адвокат вышинского, андрей доманский
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