К делу экс-судьи Львова приобщили его договор, где указаны данные из российского паспорта

Богдан Львов (Фото: Facebook страница Львова)

К делу о возобновлении Богдана Львова в должности судьи Верховного Суда приобщили новые доказательства, в частности, копию договора с упоминанием российского гражданства чиновника. Именно по информации о наличии паспорта РФ Львова уволили с должности, но впоследствии его восстановил суд первой инстанции, и сейчас длится апелляция. Об обновлении по делу сообщило Радио Свобода.

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Шестой апелляционный административный суд приобщил к делу новые доказательства, во-первых, интервью проекта "Схемы" со Львовым, в котором не отрицал, что имел родственников и недвижимость в Москве, но отказался комментировать квартиру, ссылаясь на тайну следствия, проводимую Национальное антикоррупционное бюро по делу о недекларировании, отмечает СМИ.

Также добавлена и копия договора от 2012-го года о дарении им доли квартиры в Москве. В этом документе дарителем указан "гражданин Российской Федерации Богдан Львов" с указанием подробных данных его паспорта, заявляет издание.

О приобщении этих доказательств к делу ходатайствовали представители Службы безопасности Украины во время судебного заседания 30 мая – представители Фемиды согласились, и для изучения доказательств объявили перерыв в заседании до 12 июня

Во время судебного процесса Львов оспаривает решение о прекращении его полномочий – так решил тогдашний председатель Верховного суда Всеволод Князев на основании письма СБУ, где утверждалось о наличии у Львова российского гражданства. Этому предшествовало журналистское расследование "Схем", где были опубликованы соответствующие данные.

При этом Львов не признает, что когда-либо получал паспорт страны-агрессора. Ходатайство о присоединении новых доказательств защита судьи отвергла. Львов считает, что эти данные уже были опубликованы ранее и "не касаются вопросов увольнения, являющихся предметом рассмотрения в судебном деле".

СБУ сообщила, что Львов в 2012 году продлил паспорт гражданина РФ вместо паспорта, выданного ему в России в 1999 году. Кроме этого Львов, по данным налогового реестра РФ, получил налоговый номер 774319527956 в реестре сделок по недвижимости РФ по квартире по адресу: Россия, Москва, 125565, ул. Ленинградское шоссе, 88

Львов утверждает в Facebook, показывая сканы документов, что он дважды успешно прошел полиграф, сдал анализы и "приводит окончательные доказательства", что сообщение о наличии у него гражданства РФ – "лживая и заказная кампания".