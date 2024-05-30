До справи екссудді Львова долучили його договір, де вказано дані з російського паспорта

Богдан Львов (Фото: Facebook сторінка Львова)

До справи про поновлення Богдана Львова на посаді судді Верховного Суду долучили нові докази, зокрема, копію договору зі згадуванням російського громадянства колишнього посадовця. Саме через інформацію про наявність паспорта РФ Львова звільнили з посади, але згодом його поновив суд першої інстанції, й зараз триває апеляція. Про оновлення у справі повідомило Радіо Свобода.

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Шостий апеляційний адміністративний суд долучив до справи нові докази, по-перше, інтерв'ю проєкту "Схеми" зі Львовим, у якому не заперечував, що мав родичів і нерухомість у Москві, але відмовився коментувати щодо квартири, посилаючись на таємницю слідства, котру проводить Національне антикорупційне бюро у справі про недекларування, зазначає ЗМІ.

Також долучено й копію договору від 2012 року про дарування ним частини квартири у Москві. У цьому документі дарувальником вказаний "громадянин Російської Федерації Богдан Львов" із зазначенням детальних даних його паспорту, заявляє видання.

Про долучення цих доказів до справи клопотали представники Служби безпеки України під час судового засідання 30 травня – представники Феміди погодилися та для вивчення доказів оголосили перерву в засіданні до 12 червня.

Під час судового процесу Львов оскаржує рішення про припинення його повноважень – так вирішив тодішній голова Верховного суду Всеволод Князєв на підставі листа СБУ, де стверджувалося про наявність у Львова російського громадянства. Цьому передувало журналістське розслідування "Схем", де були опубліковані ці дані.

При цьому Львов не визнає, що коли-небудь отримував паспорт країни-агресора. Клопотання про долучення нових доказів захист судді заперечив. Львов вважає, що ці дані вже були опубліковані раніше й "не стосуються питань звільнення, що є предметом розгляду у судовій справі".

СБУ повідомила, що Львов у 2012 році продовжив паспорт громадянина РФ замість паспорта, виданого йому у Росії 1999 року. Окрім цього Львов, за даними податкового реєстру РФ, отримав податковий номер 774319527956 у реєстрі угод з нерухомості РФ щодо квартири за адресою: Росія, Москва, 125565, вул. Ленінградське шосе, 88.

Львов стверджує у Facebook, показуючи скани документів, що він двічі успішно пройшов поліграф, здав аналізи й "наводить остаточні докази", що повідомлення про наявність у нього громадянства РФ – "брехлива й замовна кампанія".