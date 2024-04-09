Схеми: У судді розформованого ОАСКу є російське громадянство – документи

Фото: Facebook ОАСК

Проєкт Радіо Свобода "Схеми" стверджує, що суддя нині ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова, яка має чинний статус судді, є громадянкою РФ. ЗМІ посилається на документи з російських реєстрів.

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Попри ліквідацію ОАСКу, його судді, очікуючи перекваліфікації, продовжують зберігати за собою суддівський статус та отримувати заробітну плату.

Згідно з декларацією за 2023 рік, Літвінова, коли не здійснювала правосуддя, отримала понад 1,6 млн грн заробітної плати.

За даними медіа, російське громадянство жінка набула у 2002 році у місті Єкатеринбург у РФ – на той час вона вже три роки як працювала у Вищому арбітражному суді України. Причина набуття громадянства – заміна паспорта громадянина СРСР. Витяг з "Роспаспорту" датований 2022 роком.

"Схеми" з посиланням на витоки з баз даних мешканців Єкатеринбурга за 2008 рік пишуть, що у місті проживала російська громадянка Аріна Літвінова з такою ж датою народження, як в української судді із зазначенням даних того ж паспорту РФ.

У цих же даних зазначено і місце реєстрації Літвінової у Єкатеринбурзі, котре збігається із вказаним у витягу з "Роспаспорту", акцентує медіа.

За даними російського державного порталу " Госуслуги", станом на квітень 2024 року російський паспорт на ім’я Аріни Літвінової значиться як недійсний, оскільки жінка не замінила його на новий по досягненню 45-річного віку у 2022-му.

Водночас недійсність паспорту не означає вихід з російського громадянства – для цього передбачена окрема процедура зі зверненням до органів влади загарбників.

"Схеми" наводять анкету Літвінової з сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів за 2018 рік, коли вона проходила кваліфікаційне оцінювання: на запитання, чи має вона громадянство іншої держави, жінка відповіла "ні".

ЗМІ акцентує на схожості підпису у формі 1П на отримання російського паспорту на ім'я Аріни Літвінової з підписами, які містяться в досьє судді.

На запитання медіа щодо російського громадянства Літвінова відповіла: "Це якась провокація".

Після цього вона поклала слухавку й на подальші дзвінки та повідомлення не відповіда, зазначають "Схеми".

За даними проєкту, батьки Літвінової мають громадянство РФ: її мати відмовилася спілкуватися із журналістами, а батько назвав журналіста "провокатором" у відповідь на питання про обставини набуття суддею російського паспорта.

У 2020-му Громадська рада доброчесності надала негативний висновок щодо судді: зазначалося, що вона допускала дії, обумовлені політичними мотивами та переконливо не пояснила джерела походження майна.

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Зокрема, у висновку згадується рішення Літвінової у складі колегії суддів на користь колишніх акціонерів "Приватбанку". Також вона задовольнила позов власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса про визнання його та ще низки осіб такими, що пов’язані з "Приватбанком", а банк мав виплатити позивачам 1 млрд грн. Згодом це рішення скасував Верховний суд.

За даними ЗМІ Главком, станом на листопад 2023-го суддям ліквідованого ОАСКу нарахували 65,3 млн гривень винагороди (з податками).