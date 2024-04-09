Схемы: У судьи расформированного ОАСК есть российское гражданство – документы

Фото: Facebook ОАСК

Проект Радио Свобода "Схемы" утверждает, что судья ныне ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова, имеющая действующий статус судьи, является гражданкой РФ. СМИ ссылаются на документы из российских реестров.

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Несмотря на ликвидацию ОАСК, его судьи, ожидая переквалификации, продолжают сохранять за собой судейский статус и получать заработную плату.

Согласно декларации за 2023 год, Литвинова, когда не совершала правосудие, получила более 1,6 млн грн заработной платы.

По данным медиа, российское гражданство женщина получила в 2002 году в городе Екатеринбург в РФ – к тому времени она уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины. Причина приобретения гражданства – замена паспорта гражданина СССР. Выдержка из "Роспаспорта" датирована 2022 годом.

Схемы со ссылкой на истоки из баз данных жителей Екатеринбурга за 2008 год пишут, что в городе проживала российская гражданка Арина Литвинова с такой же датой рождения, как у украинского судьи с указанием данных того же паспорта РФ.

В этих же данных указано и место регистрации Литвиновой в Екатеринбурге, совпадающее с указанным в подъемнике из "Роспаспорта", акцентирует медиа.

По данным российского государственного портала "Госуслуги", по состоянию на апрель 2024 года российский паспорт по имени Арины Литвиновой значится как недействительный, поскольку женщина не заменила его новым по достижению 45-летнего возраста в 2022-м.

В то же время, недействительность паспорта не означает выход из российского гражданства – для этого предусмотрена отдельная процедура с обращением в органы власти захватчиков.

"Схемы" приводят анкету Литвиновой с сайта Высшей квалификационной комиссии судей за 2018 год, когда она проходила квалификационную оценку: на вопрос, есть ли у нее гражданство другого государства, женщина ответила "нет".

СМИ акцентирует внимание на сходстве подписи в форме 1П на получение российского паспорта по имени Арины Литвиновой с подписями, содержащимися в досье судьи.

На вопрос медиа по поводу российского гражданства Литвинова ответила: "Это какая-то провокация".

После этого она положила трубку и на последующие звонки и сообщения не ответит, отмечают "Схемы".

По данным проекта, родители Литвиновой имеют гражданство РФ: ее мать отказалась общаться с журналистами, а отец назвал журналиста "провокатором" в ответ на вопрос об обстоятельствах приобретения судьей российского паспорта.

В 2020-м Общественный совет добродетели дал отрицательный вывод в отношении судьи: отмечалось, что он допускал действия, обусловленные политическими мотивами и убедительно не объяснил источники происхождения имущества.

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В частности, в заключении упоминается решение Литвиновой в составе коллегии судей в пользу бывших акционеров ПриватБанка. Также она удовлетворила иск владельца футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса о признании его и еще ряда лиц, связанных с "Приватбанком", а банк должен был выплатить истцам 1 млрд грн. Впоследствии это решение упразднил Верховный суд.

По данным СМИ Главком, по состоянию на ноябрь 2023 года судьям ликвидированного ОАСК насчитали 65,3 млн гривен вознаграждения (с налогами).