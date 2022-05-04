UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

К жителям Беларуси украинцы относятся лучше, чем к россиянам. Но доверие снизилось – опрос

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 18:55
К жителям Беларуси украинцы относятся лучше, чем к россиянам. Но доверие снизилось – опрос - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

После двух месяцев полномасштабного вторжения России к жителям Беларуси украинцы относятся лучше, чем к россиянам, но обе категории значительно потеряли в доверии за время войны. Такие результаты опроса опубликовала группа Рейтинг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В комментарии LIGA.net группа Рейтинг сообщила, что стороннего заказчика не было, исследование проводилось по инициативе и за счет компании.

Социологи спросили украинцев, как они относятся к гражданам России, Беларуси, а также жителям временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

К жителям Беларуси положительно относятся только 22% (за год показатель ухудшился в три раза), отрицательно – 33%, нейтрально – 42%. В то же время к жителям России преобладает отрицательное отношение – 69%. Положительно относятся к ним 8% (за год показатель ухудшился более чем в три раза), нейтрально – 20%.

Нажмите на фото, чтобы увеличить

К жителям временно оккупированного Крыма положительно относятся 41%, отрицательно – 14%, нейтрально – 40%. К россиянам, проживающим в Украине, положительно – 30%, отрицательно – 27%, нейтрально – 39%. К жителям временно оккупированных территорий Донбасса хорошо относятся 27%, отрицательно – 31%, нейтрально – 37%.

Опрос проводился по телефону 27 апреля 2022 года среди 1000 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность – не более 3,1%.

Читайте также: Украинцы все меньше говорят по-русски, украинский – единственный государственный: опрос

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
рейтинг опрос россияне беларусы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 