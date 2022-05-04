К жителям Беларуси украинцы относятся лучше, чем к россиянам. Но доверие снизилось – опрос

После двух месяцев полномасштабного вторжения России к жителям Беларуси украинцы относятся лучше, чем к россиянам, но обе категории значительно потеряли в доверии за время войны. Такие результаты опроса опубликовала группа Рейтинг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В комментарии LIGA.net группа Рейтинг сообщила, что стороннего заказчика не было, исследование проводилось по инициативе и за счет компании.

Социологи спросили украинцев, как они относятся к гражданам России, Беларуси, а также жителям временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

К жителям Беларуси положительно относятся только 22% (за год показатель ухудшился в три раза), отрицательно – 33%, нейтрально – 42%. В то же время к жителям России преобладает отрицательное отношение – 69%. Положительно относятся к ним 8% (за год показатель ухудшился более чем в три раза), нейтрально – 20%.

К жителям временно оккупированного Крыма положительно относятся 41%, отрицательно – 14%, нейтрально – 40%. К россиянам, проживающим в Украине, положительно – 30%, отрицательно – 27%, нейтрально – 39%. К жителям временно оккупированных территорий Донбасса хорошо относятся 27%, отрицательно – 31%, нейтрально – 37%.

Опрос проводился по телефону 27 апреля 2022 года среди 1000 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность – не более 3,1%.

Читайте также: Украинцы все меньше говорят по-русски, украинский – единственный государственный: опрос

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.