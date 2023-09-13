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К новым переговорам о ядерном разоружении нужно подключить Китай – Шольц

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 07:30
К новым переговорам о ядерном разоружении нужно подключить Китай – Шольц - Фото
Олаф Шольц (Фото: ЭРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что новые переговоры по ядерному разоружению должны включать не только США и Россию, но и Китай. Его слова передает Reuters.

По его словам, ядерное оружие представляет угрозу существованию человечества, поэтому существует "немедленное обязательство" сделать все возможное, чтобы гарантировать, что оно никогда не будет использовано.

Для этого, по мнению Шольца, нужно вовлечь в соответствующие переговоры не только Россию и США, но и Китай.

Канцлер Германии добавил, что ряд других стран также создали ядерный арсенал, поэтому необходимо начать новый этап контроля над вооружением.

Также одной из важных задач в этом секторе является препятствие Ирану производить уран, способствующий производству ядерного оружия.

  • 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь уже якобы начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.
  • Иран продолжает увеличивать запасы урана с обогащением 20% и 60%. С помощью центрифуг можно использовать для дальнейшего обогащения до 90% обогащения, необходимого для ядерного оружия.

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Милана Головань
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