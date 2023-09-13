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До нових переговорів про ядерне роззброєння треба включити Китай – Шольц

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 07:30
До нових переговорів про ядерне роззброєння треба включити Китай – Шольц - Фото
Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що нові переговори про ядерне роззброєння мають включати не тільки США та Росію, але й Китай. Його слова передає Reuters.

За словами канцлера, ядерна зброя становить загрозу існуванню людства, тому існує "негайне зобов'язання" зробити все можливе, щоб гарантувати, що вона ніколи не буде використана.

Для цього, на думку Шольца, треба залучити до відповідних переговорів не тільки Росію та США, але й Китай.

Канцлер Німеччини додав, що кілька інших країн також створили ядерний арсенал, тому необхідно почати новий етап контролю над озброєнням.

Також одним з важливих завдань у цьому секторі є перешкоджання Ірану виготовляти уран, який може сприяти виробництву ядерної зброї.

  • 14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь уже нібито почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.
  • Іран продовжує збільшувати запаси урану зі збагаченням 20% та 60%. За допомогою центрифуг його можна використовувати для подальшого збагачення до 90%, необхідного для ядерної зброї.

Читайте також: Путін як гангстер. Польський генерал закликав НАТО агресивніше відповідати на ядерні погрози

Мілана Головань
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